رئيس شركة كبرى في أستراليا: العالم يحتاج لـ26 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد

يرى أحد أفضل صناديق الاستثمار في أستراليا من حيث الأداء، أن التمويل المطلوب لتحفيز الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يعادل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي للعالم وهو رقم غير مسبوق.

وبحسب هاميش دوجلاس، رئيس مجلس الإدارة ومدير الاستثمار في شركة ماجلان فاينانشال جروب الأسترالية للاستثمار، فإن النتيجة الأقرب احتمالا للجهود الرامية إلى احتواء الفيروس هي إصابة الاقتصاد العالمي بحالة شلل خلال الفترة من شهرين إلى 6 أشهر مقبلة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى انهيار الطلب بالنسبة للكثير من الشركات والأعمال خلال هذه الفترة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوجلاس الذي تدير شركته استثمارات بقيمة 58 مليار دولار القول: "لا نستطيع تقييم النتيجة الأكثر احتمالا في هذه المرحلة لأننا لا نستطيع تحديد مدى وفاعلية الإجراءات المالية والنقدية المحتملة التي ستتخذها الحكومات والبنوك المركزية" للتعامل مع تداعيات الأزمة.

وأضاف دوجلاس، أن التعامل مع هذه الأزمة من أجل قطع الطريق على أسوأ نتائجها، غير مسبوق ويمكن أن يصل إلى ما بين 20 و30% من إجمالي الناتج المحلي للعالم بما يعادل حوالي 26 تريليون دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في العام الماضي.

ويزيد هذا الرقم عن حجم سوق سندات الخزانة الأمريكية الذي بلغ أقل من 17 تريليون دولار بنهاية فبراير الماضي.