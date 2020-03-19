هونج كونج تضع سوارا في يد المفروض عليهم الحجر الصحي لتعقبهم إذا غادروا أماكنهم

من المقرر أن تضع حكومة هونج كونج كل من يصل إليها من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وذلك ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء بحق جميع القادمين من الخارج، ومن بينهم مواطنو هونج كونج والأجانب.

كما سيتم تزويد القادمين بسوار يحتوي على كود يمكن من تعقبهم، بحيث يمكن تحديد ما إذا الشخص الموضوع في الحجر الصحي غادر مكانه من عدمه.

وكان تم فرض حجر صحي إجباري بحق أي شخص يدخل من البر الرئيسي الصيني عبر الحدود البرية منذ فبراير الماضي.

ويشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج قد ارتفع منذ الأحد الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات الحكومية، حيث جرى تسجيل 193 حالة إصابة حتى أمس الأربعاء.

وتعود الكثير من حالات لأشخاص قادمين من الخارج. وقد سجلت هونج كونج 4 حالات وفاة بالفيروس.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس، الذي بدأ تفشيه في الصين في ديسمبر الماضي، 200 ألف حالة و8000 حالة وفاة، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.