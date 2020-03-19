أرسنال يعلن تأييده لقرار تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تأييده لقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأجيل المسابقة حتى 30 من أبريل المقبل، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم، الخميس، يعلن من خلاله تأييده للقرار، إيمانًا من النادي بالمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على حياة وصحة الأفراد.

وذكر النادي في بيانه الرسمي: «تم الإعلان اليوم، الخميس، عن تمديد موسم 2019/20 إلى أجل غير مسمى ، وتأجيل اللعبة الاحترافية في إنجلترا حتى 30 أبريل 2020 على الأقل».

وأضاف البيان: «نحن نؤيد تمامًا هذا القرار الذي تم اعتماده في الدوري الإنجليزي الممتاز صباح الخميس، خلا اجتماع المساهمين».

وأتم: «بالطبع ، نريد جميعًا أن نعود للعب كرة القدم في أقرب وقت ممكن ، ولكن فقط عندما يكون ذلك آمنًا للقيام بذلك».