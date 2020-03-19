 أرسنال يعلن تأييده لقرار تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أرسنال يعلن تأييده لقرار تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 4:52 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 4:52 م

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تأييده لقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأجيل المسابقة حتى 30 من أبريل المقبل، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم، الخميس، يعلن من خلاله تأييده للقرار، إيمانًا من النادي بالمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على حياة وصحة الأفراد.

وذكر النادي في بيانه الرسمي: «تم الإعلان اليوم، الخميس، عن تمديد موسم 2019/20 إلى أجل غير مسمى ، وتأجيل اللعبة الاحترافية في إنجلترا حتى 30 أبريل 2020 على الأقل».

وأضاف البيان: «نحن نؤيد تمامًا هذا القرار الذي تم اعتماده في الدوري الإنجليزي الممتاز صباح الخميس، خلا اجتماع المساهمين».

وأتم: «بالطبع ، نريد جميعًا أن نعود للعب كرة القدم في أقرب وقت ممكن ، ولكن فقط عندما يكون ذلك آمنًا للقيام بذلك».


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