المكسيك تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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أكد مسؤولون في المكسيك وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، حيث ضرب الفيروس معظم دول أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية.

وقال مسؤولو الصحة الفيدرالية على تويتر إن رجلا -41 عاما- بدون سجل في السفر للخارج قد توفي نتيجة للفيروس، مضيفين أنه كان يعاني من السكر والسمنة قبل إصابته.

وذكرت تقارير محلية أن الرجل حضر حفلا لفرقة موسيقى الروك جوست في مدينة مكسيكو سيتي يوم 3 مارس، وربما يكون قد اختلط بآخرين مصابين بالفيروس هناك، حيث حضر الحفل الآلاف من الأشخاص.

وناشد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المواطنين بعدم الهلع ودافع عن قراره بعدم تقييد حرية الحركة.

ويتعرض أوبرادور لانتقادات بسبب ما يراه منتقدون تعامل هزيل وغير مسؤول مع تفشي الفيروس الذي أصاب 118 شخصا حتى الآن.

وقال في مؤتمره الصحفي اليومي: "لا للديكتاتورية"، مضيفا: "أنا أحترم القرارات التي يتم اتخاذها في دول أخرى، لكننا لسنا في حاجة إليها".

وطال الفيروس الآن معظم الدول في المنطقة، حيث أكدت نيكاراجوا والسلفادور اللتين تمكنتا من درء وصوله اليهما، ظهور حالة إصابة اليوم الخميس بكل منهما.

ومن الدول الأخرى التي أعلنت عن حالات وفيات الأرجنتين والإيكوادور والبرازيل وبنما وجواتيمالا وجمهورية الدومينكان وجزر كايمان وجويانا ومارتينيك وجامايكا وكوبا وكوستاريكا.