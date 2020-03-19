الأردن: عدد المصابين بفيروس كورونا 69 مصابا بما فيهم المتعافي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الأردنية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة بلغ 69 مصابا بمن فيهم المتعافي.

وذكرت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أعداد المصابين 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و19 من جنسيات أخرى.

وبينت أن أحد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.

وأعلنت الأردن فرض حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، في خطوة لتوفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء.