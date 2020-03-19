21 حالة اشتباه بكورونا في السودان

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أكدت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا بخلاف الحالة الوحيدة التي توفيت لرجل خمسيني، موضحة أن هناك 21 حالة اشتباه، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي.

وناقشت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالسودان، برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الدكتورة تهاني أمين، الوضع العالمي والمحلي لوباء كورونا.

وذكر بيان للجنة أن جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل بالخرطوم بلغ حتى يوم أمس الأربعاء 14 حالة اشتباه، فيما تم خروج 29 شخصا من المركز.

وذكرت الدكتورة تهاني أمين أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه، إلى جانب 3 حالات اشتباه بالعزل المنزلي.

من جانبه، وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم النعيم الطاهر، أئمة وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة غدا، لنشر التوعية وطرق الوقاية من خطر مرض كورونا.

وأشار إلى أهمية مشاركة الأئمة والخطباء والعلماء والدعاة في توعية وتوجيه المصلين بالمساجد بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأخذ الحيطة والحذر.