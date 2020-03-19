تسليم الشعلة الأولمبية في أثينا بدون جمهور

بدأت صباح الخميس، مراسم تسليم الشعلة الأولمبية طوكيو 2020، في أثينا، بدون حضور جمهور.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم، خلال الفترة الحالية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.