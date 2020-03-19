 فرنسا تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا في البلاد بعدد 108 حالات - بوابة الشروق
الخميس 19 مارس 2020 11:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا في البلاد بعدد 108 حالات

علم فرنسا
علم فرنسا
أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 10:54 م

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية مساء اليوم الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك