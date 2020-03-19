فرنسا تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا في البلاد بعدد 108 حالات

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية مساء اليوم الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.