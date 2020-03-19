أدهم السيد

تحاول الممرضة المتدربة هتان باي سد الفجوة في قريتها بمناطق الناجا بميانمار؛ لأن تلك المناطق معزولة داخل الغابات، ولا تستطيع الفرق الطبية الوصول لإغاثة مرضى الملاريا وانسداد الشعب الهوائية فيها.

وبحسب فرانس 24 فإن الممرضة «هاتان» تنحدر من أسرة عرفت بالعلاج الروحاني من مجتمع سات بلا شونج المتواجد شمال ميانمار على الحدود مع الهند.

وتقيم هاتان عيادتها الخاصة في منزلها المصنوع من الخيزران ليزورها مرضاها في قسم من المنزل بينما يخضع القسم الآخر لوالدة هاتان، وهى معالجة روحانية تقدم القرابين لعلاج مرضاها.

وتقول إنها ليست ثم منافسة بينها ووالدتها فالحالات تذهب إليها في البداية، وإذا لم يتحسن أحدهم يذهب للقسم الآخر من المنزل للعلاج الروحاني.

وفي إحدى الحالات لرجل تورم جسده بالكامل ولن يقدر على الذهاب للمشفى على مسيرة يوم ذهب المريض لوالدة هاتان وهي تدعي جونج نجونج، والتي قالت إن المريض كان بحاجة لاستدعاء روحه من الغابة، ولذا تم التقرب بدجاجة وتحسن المريض بعدها على يد السيدة الخمسينية.

الجدير بالذكر أن أرض ناجا تفصل بين الهند وميانمار، ومنذ استقلال المنطقة عن الاستعمار البريطاني تم تقسيم أراضي ناجا بين الدولتين، ولكن أفراد الشعب على الجانب الميانماري هم الأكثر عزلة إذ يفتقرون لشبكات الهاتف، وكل من بلداتهم تبعد عن أقرب مدينة مسيرة أيام عبر الطرقات الوعرة وبين كل 5 من قراهم فقط قريتين تملكان الكهرباء وقرية واحدة تحوي عيادة طبية.

ولرأب الفراغ الطبي بالمنطقة يحرص أفراد مبادرة ميانمار الطبية على زيارة قرى ناجا بعيادات متنقلة تصل القرى بشكل شهري عبر القوارب والدراجات النارية وحتى على الأقدام.

ويقول زامن لاي، مدير المنظمة، إن أكثر الأمراض شيوعًا بين قبائل ناجا هو انسداد الشعب الهوائية، وكذا كل منهم يصاب بالجروح بشكل مستمر نتيجة لعمليات الصيد التي يؤدونها.

ودرب أفراد المنظمة ممرضًا عن كل من الـ275 قرية للناجا؛ ليتمكن من وصف مختلف الأدوية من المسكنات، وحتى المحاليل الطبية إلى جانب القدرة على فحص حالات الملاريا وانسداد الشعب.

ويستغرق تحليل الدم لمرض الملاريا ربع ساعة حتى يتم اكتشاف المرض بمراحله المبكرة، ولتوفر المنظمة نقل آمن للحالات الخطيرة لأقرب مستشفى.

وبحسب منظمة الصحة العالمية ساهمت مبادرة ميانمار الطبية بتقليل حالات الملاريا بين قبائل الناجا بنحو 90% بين عامي 2012 و2017.

ويضيف زامن لاى، أنه من أبرز التحديات في التعامل مع قبائل الناجا هي اللغة وانعدام وسائل الاتصال، ولذا يتم التعويل علي الممرضين المتدربين من أبناء تلك القرى وخاصة في الأوقات التي يتعذر فيها وصول الفرق الطبية لمناطق ناجا بسبب الأمطار الموسمية.

وتمكن فريق المنظمة من اكتشاف انتشار مرض الكساح بين أطفال قرى ناجا وذلك لقلة تعرضهم لفيتامين دال الذي توفره أشعة الشمس ولا يصل إليهم فى أعماق الغابات الكثيفة.

ويعالج الفريق 300 طفل من الذين تم اكتشاف المرض لديهم، ومن بينهم الطفل ميتينج ذي الـ6 سنوات، والذي لم يكن يستطيع المشي لمدة شهور ولكن بعد إعطائه فيتامين دال و مكملات الكالسيوم الغذائية استعاد قدرته على المشى.

وتقول جونج نجون، التي تعالج المرضى بالطريقة الروحانية، إنها تنصح من يحتاج باللجوء للطرق المتطورة وللعلاج بشكل علمي.

وأضافت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار طويلًا بعلاجها الروحاني نظرًا لغلاء أسعار القرابين من الدجاج، وكذا لأنها بدأت تفقد بصرها بشكل كبير.