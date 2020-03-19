الرئيس التونسي يطلب تخفيف الضغط داخل السجون بسبب كورونا

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس بتخفيف الضغط داخل السجون مع إصداره عفوا رئاسيا عن المئات، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر سعيد عفوا عن أكثر من 1800 سجين بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال التي توافق يوم غد 20 مارس، ما سيمكن من الافراج عن 670 سجينا وتخفيف العقوبات بالنسبة للسجناء المتبقين.

كما دعا الرئيس التونسي لجنة العفو الخاص إلى دراسة قائمة إضافية من ملفات المساجين للنظر في إمكانية العفو عنهم وذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين.

وحتى اليوم الخميس بلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا 39 ، فيما خضع أكثر من ثمانية آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي، بحسب وزارة الصحة.

وردا على إمكانية اطلاق سراح أعداد كبيرة من المساجين الذين لا يشكلون خطرا أمنيا لمزيد التوقي من الفيروس، أوضحت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة بوزارة الصحة نصاف بن علية "إن الأمر ليس في هذه المرحلة".

وقالت الدكتورة بن علية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "هناك خطة محكمة وضعت للسجون للتقصي حول المساجين الجدد ما إذا كانوا يحملون أعراض فيروس كورونا أو قدموا من مناطق موبوءة".

وتابعت بن علية، وهي عضوة بخلية أزمة مواجهة فيروس كورونا "القيادات الأمنية بالسجون متواجدون معنا في خلية الأزمة ونقوم بالتنسيق معا، ليس هناك من داعي لتسريح المساجين".

ويناهز عدد السجناء في تونس قرابة 23 ألفا ، بحسب أرقام رسمية ، بينما تبلغ طاقة استيعاب السجون البالغ عددها ستة في البلاد 18 ألفا.