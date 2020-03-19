محافظ الغربية: إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا



أكد طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.



وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



وقال رحمي، إنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون استراتيجي من جميع السلع لمدة تكفي أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجري مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات؛ لضبط المخالفين.



ووجه محافظ الغربية باستمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة؛ لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



وأكد رحمي أن صحة المواطنين أولوية قصوى، لافتا إلى استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات ومحال الألعاب الإلكترونية ودور المناسبات وقاعات الأفراح، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى ومحاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره.



ولفت إلى تكثيف الجهود الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعاون بين مديريتي الصحة والطب البيطري بتعقيم وتطهير جميع المباني والمنشآت الحكومية، مع التأكيد على النظافة العامة ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض.



وأوضح أنه تم غلق 1011 مركزا وسنترا تعليميا، إلى جانب غلق 2882 حضانة أطفال، و362 مقهى، و3 محال ألعاب إلكترونية، و149 قاعة أفراح، و190 مطعما، و20 صالة جيم، ومصادرة 1295 شيشة في 8 مراكز بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية.