أبوظبي توقف مؤقتا المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مساء اليوم الخميس، جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية بما في ذلك المخيمات البرية «سفاري» والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت؛ وذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأوضحت الدائرة، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أنه حرصًا على السلامة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر، على أن يتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علمًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.