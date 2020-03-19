توزيع 2200 من حاويات نظافة الشوارع في جميع مراكز الدقهلية



أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، توزيع 2200 من حاويات نظافة الشوارع والميادين بالمحافظة، وتسليمها للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم توفير هذه الحاويات بمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى بمحافظة الدقهلية، دعما لمنظومة النظافة.



وأثنى مختار على هذه الجهود المتميزة لأبناء الدقهلية ومشاركتهم البناءه مع الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة أولا باول وفق خطة تستهدف توفير بيئة آمنة وصحية ونظيفة للمواطنين.