محافظ الدقهلية: صرف 100 ألف جنيه لأسر اثنين من المتوفين خلال موجة التقلبات الجوية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا لأسر اثنين توفيا من أبناء المحافظة خلال موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية التي مرت بها البلاد.

وأكد «مختار» أن هذه التعويضات تأتي من منطلق حرص الدولة على أبنائها، ودعمهم خلال الأزمات والكوارث.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذه التعويضات تأتي بواقع 50 ألف جنيه لكل أسرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجتمع المدني في إطار المشاركة المجتمعية.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر التي تمر بأحداث طارئة، وتعمل على تقديم سبل الدعم اللازم لها.

من جانبه قال المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المساعدات يتم صرفها بالتعاون بين الجمعية الشرعية الرئيسية ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المشار إليها تم صرفها لأسر اثنين من المتوفين من أبناء المحافظة أحدهما بقرية الإنشاصية التابعة لإخطاب مركز أجا، وتوفي في محافظة بورسعيد، والآخر من قرية نقيطة مركز المنصورة وتوفي في جنوب سيناء خلال موجة الطقس السيء.