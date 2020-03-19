المغتصب واينستين يبدأ 23 عاما في السجن بإصلاحية شديدة التحصين بأمريكا

يقضي المدان بالاغتصاب المنتج الأمريكي هارفي واينستين عيد ميلاده الثامن والستين في سجن شديد التحصين بعيدا عن مدينة نيويورك اليوم الخميس بعد أن تم نقله هناك قبل يوم مضى.

وبدأ قطب هوليوود السابق تنفيذ حكم السجن لمدة 23 عاما للاغتصاب والاعتداء الجنسي في إصلاحية (ويندي) التي تضم أكثر من 950 سجينا وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن من المتوقع أن يظل واينستين حبيسا هناك لمدة غير محددة من الوقت، بينما يقرر مسؤولون أي منشأة بالولاية ستكون ملائمة بشكل أفضل لأمنه.

وكان قد حكم على واينستين الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 23 عاما من قبل أحد قضاة مانهاتن بعد أن أدانته هيئة محلفين بارتكاب فعل جنسي إجرامي واغتصاب من الدرجة الثالثة.

وتم الاحتفال بالحكم باعتباره نقطة تحول من جانب حركة "مي تو"، وهي حركة عالمية بشأن حالات تحرش واعتداء جنسي فجرها الكشف عن مزاعم هائلة ضده في الإعلام الأمريكي عام 2017.

ومنذ ذلك الحين، اتهمت أكثر من 90 سيدة قطب صناعة السينما بالتحرش الجنسي.