السعودية تعلن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية -اليوم الخميس- تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و(3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.