الشناوي يشارك في «تحدي الخير» لمواجهة فيروس كورونا

أعلن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشاركته في «تحدي الخير»، والذي أطلقه سعد سمير، ورشحه له محمود عبدالرحيم جنش، حارس الزمالك، لمواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا المستج «كوفيد -19» على الأسر المتضررة.

ونشر الشناوي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «قبلت التحدي من جنش وسأتكفل بـ20 أسرة، وأتحدى عاشور ومروان وعلي معلول وعمر جابر».

وكان سعد سمير، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قد أطلق "تحدي الخير"، مع لاعبي كرة القدم من أندية مصر، من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

ونشر سعد، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أعلن خلاله، تكفله مالياً بـ20 أسرة من بين المتضررين بسبب قرارات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال مبادرة خيرية لإحدى الجمعيات.

وبعث مدافع الأهلي، برسالة مصورة قال خلالها إنه يشارك في تحدي الخير لمساعدة الأسر الفقيرة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها مصر وكل دول العالم بسب "كورونا".

وأرسل سعد، التحدي إلى زملائه في النادي الأهلي شريف إكرامي ووليد سليمان وكريم وليد "نيدفيد"، ولاعب أستون فيلا محمود حسن "تريزيجيه"، بالإضافة إلى ثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد.