الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية هاجمت مواقع عسكرية بإدلب

تمكنت قوات الجيش السوري من إحباط هجمات نفذتها مجموعات إرهابية على مواقع عسكرية عند محور قرية حزارين، وذلك في خرق جديد للعناصر الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، بأن مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة هاجمت بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب، حيث اشتبكت معها وحدات الجيش السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وانتهت الاشتباكات بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب.