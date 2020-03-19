مستشار الصحة العالمية: أساس التحكم في كورونا هو تحديد كل حالات الإصابة وتتبع المخالطين

هدى أمين

قالت الدكتورة مها الرباط، مستشار منظمة الصحة العالمية، ووزيرة الصحة السابقة، إن منظمة الصحة العالمية تترك تقدير المخاطر لكل دولة، حتى تقيم ظروفها، بالنسبة لانتشار الفيروس، وكذلك الاحتياطات التي تستطيع اتخاذها مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأضافت «الرباط»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية تترك تقدير المخاطر لكل دولة حتى تعطي نفسها الفرصة لاحتواء انتشار المرض، وفي نفس الوقت زيادة الاستعدادات لمواجهة التغيرات التي تحدث لديها، مشيرة إلى أن على المستوى الإقليمي تصاعد انتشار الفيروس بشكل واضح.

وأوضحت أنه لا بد ان تنتهج الدول خطة شاملة، تنفذ بقوة، وتستند على معايير متعددة؛ أساسها أن يكون هناك تفعيل آليات استجابة الطوارئ وخطط التأهب، مشددة على ضرورة التنسيق بين كل أصحاب المصلحة، وليس جهة معينة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى ضرورة تحديد كل حالات الإصابة بكورونا وتتبع المخالطين، واصفة ذلك بـ«أساس التحكم في المرض».

ولفتت إلى أن هناك تجارب لبعض الدول، استطاعت أن تكبح جماح الفيروس بداخلها، مضيفة أن هناك حاجة على المستوى الإقليمي باتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة، بالإضاقة إلى الاستعانة بالتجارب الناجحة في التصدي لكورونا.

وشددت على الإجراءات الوقائية كـ«المباعدة المجتمعية، ووجود مسافات بين الناس، والابتعاد عن الحميمية في التعامل، وعدم الخروج من المنزل في حالة المرض، بالإضافة إلى حماية الفئات الحساسة للأمراض ككبار السن والأطفال وأصحاب المناعات الضعيفة».

وارتفعت حصيلة وأعداد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا الـ 8000 شخص.