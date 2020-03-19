المفوضية الأوروبية: الصين تزود أوروبا بأقنعة الوجه وأجهزة فحص كورونا

(د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن بكين تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بأقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

في غضون ذلك، وصلت إلى باريس أولى طائرتين صينيتين وعلى متنها مساعدات تشمل قفازات وحوالي مليون كمامة، حسبما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لقناة "بي اف ام تي في" التليفزيونية.

وأضاف لودريان: "يتضامن معنا الصينيون الذين يتجاوزون ببطء الصعوبات التي واجهتم، كما تضامنا معهم".

كما أرسلت الصين مساعدات إلى إيطاليا، الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، فضلا عن فريق من الخبراء من مدينة ووهان الصينية، التي تعد البؤرة الرئيسية للفيروس.

وغردت فون دير لاين على موقع "تويتر" عقب محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج، قائلة إن المسؤول الصيني تعهد بتوفير "2 مليون كمامة جراحية و200 ألف كمامة /ان 95/ و50 ألف جهاز فحص".

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه خلال شهر كانون أول/يناير، الماضي عندما كان تفشي الفيروس مركزا في الصين، تبرع الاتحاد الأوروبي لبكين بـ50 طنا من المساعدات الطبية.

وأضافت: "اليوم، نحن نشعر بالامتنان لدعم الصين, نحتاج أن ندعم بعضنا بعضا في أوقات الشدة".