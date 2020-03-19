البنك المركزي البولندي يطلق برنامج شراء سندات لتحفيز الاقتصاد

اتخذ البنك المركزي البولندي خطوة غير مسبوقة بالنسبة له، بإطلاقه برنامجا كبيرا لشراء السندات بهدف دعم الاقتصاد البولندي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن عروض بيع السندات جاءت أقل من القيمة التي عرضها البنك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي عرض شراء سندات من ثلاث فئات بقيمة 10 مليارات زلوتي (4ر2 مليار دولار) اليوم الخميس، لكنه اشترى سندات بقيمة 7ر2 مليار زلوتي فقط نظرا لآن إجمالي عروض البيع لم يزد عن 3 مليارات زلوتي.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه تراجع سندات الخزانة البولندية والزلوتي اليوم الخميس رغم تحسن سندات الدول الإقليمية المجاورة مثل المجر وجمهورية التشيك.

يستهدف برنامج البنك المركزي البولندي لشراء السندات تعزيز مستوى السيولة النقدية في الأسواق ومنع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، في الوقت الذي تعد فيه بولندا حزمة تحفيز اقتصادي تعادل قيمتها 9% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال متعاملون إن المزايدة الافتتاحية لشراء السندات افتقدت إلى الشفافية بشأن سبب اختيار الفئات الزمنية الثلاث للسندات، كما أن عدم تقديم البنك للمعلومات عن مواعيد المزايدات التالية لشراء السندات وحجم برنامج الشراء على المدى الطويل.

وفي أسواق المال ارتفع العائد على السندات العشرية البولندية بمقدار نقطتي أساس إلى 18ر2% اليوم الخميس بعد ارتفاعه بمقدار 35 نقطة أساس أمس.

وكان العائد قد تراجع خلال الشهر الحالي إلى 45ر1% قبل أن يعود إلى الارتفاع. في الوقت نفسه تراجع سعر الزلوتي أمام اليورو بنسبة 5ر2% ليصل خلال إحدى ساعات التداول إلى أقل مستوى له منذ 2009 قبل أن يسترد جزءا من خسائره.