وزير الصحة اللبناني يطلب التشدد في منع المواطنين من مغادرة منازلهم خشية تفشي كورونا

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إنه طلب من الأجهزة الأمنية التشدد إلى حد منع المواطنين من مغادرة منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه في عموم البلاد.

وأشار وزير الصحة اللبناني - في تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء - إلى أن مستوى التفاؤل بالتعامل مع فيروس كورونا، قد انخفض بعدما عاود اللبنانيون النزول إلى الشوارع والطرقات مجددا، على الرغم من طلب الحكومة إلى جميع المواطنين التزام منازلهم في إطار حالة التعبئة العامة الصحية في لبنان لمواجهة الفيروس.

وأعلن أنه تم رصد حالات إصابة بفيروس كورونا "مجهولة المصدر" وسببها عدوى مجتمعية، الأمر الذي يزداد معه مستوى الخطورة في البلاد.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 149 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.