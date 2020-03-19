الخارجية الأمريكية تحث المواطنين الأمريكيين على العودة فورا من الخارج

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة فورا أو الاستعداد للبقاء في أماكن تواجدهم أينما كانوا، في الوقت الذى أصدرت فيه تحذيرا ضد السفر الدولي.

ورفعت هذه الخطوة تحذير السفر العالمي الذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكي حول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى المستوى الرابع.

يذكر أن تحذير السفر العالمي في الوقت الحالي هو المستوى الثالث، علما بأنه يعد مجرد نصائح لا ينطوى على شرط قانوني بالنسبة للمواطنين.

واتخذت الولايات المتحدة تدابير لتقييد دخول الأجانب القادمين من مجموعة من بؤر كورونا، من بينها أوروبا والصين. وحتى الحدود مع كندا تم إغلاقها أمام جميع أنواع السفر غير الضروري.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المميت حاليا في الولايات المتحدة أكثر من 11 ألف حالة وأكثر من 160 حالة وفاة.