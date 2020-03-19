مدير الصحة في تونس: 72 ساعة لإعلان حظر تجول شامل

قال شكري حمودة مدير الرعاية الصحية الأساسية في تونس، اليوم الخميس، إن الإعلان عن حظر تجوال شامل في البلاد لن يكون قبل مرور 72 ساعة من اليوم.

وقال حمودة لوسائل الإعلام المحلية، إن تونس على مشارف الدخول فعليا إلى المرحلة الثالثة من وباء كورونا بسبب تضاعف الإصابات بفيروس كورونا المستجد كل يوم.

وتزامن هذا مع الإعلان اليوم عن 10 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ما يزيد من إجمالي عدد المصابين إلى 39 أغلبهم وافدون من الخارج، أحدهم تماثل للشفاء وآخر غادر البلاد إلى فرنسا في وقت سابق.

وقال حمودة إنه لا يمكن إعلان المناطق التونسية "بؤرة وبائية" بينما لم يتعد عدد الإصابات الناجمة عن العدوى محليا حتى الآن 20 إصابة.

وتصنف تونس حتى الآن في المرحلة الثانية من الوباء. وكانت الحكومة أعلنت عن إجراءات من مستوى الدرجة الثالثة في خطوة استباقية للوقاية من انتشار الفيروس، الذي حصد أرواح الآلاف في الدول الأوروبية القريبة.

وقال حمودة "الدخول في المرحلة الثالثة يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية للمرحلة الرابعة، أمامنا هامش 72 ساعة لإعلان حظر التجول الشامل".

ودخلت تونس منذ أمس الأربعاء في حظر تجوال ليلي بهدف الحد من التجمعات ومخاطر انتشار الفيروس.