سجلت النمسا -اليوم الخميس- عاشر حالة وفاة بفيروس كورونا فيما ارتفع عدد الاصابات بالفيروس الى 2013 حالة.

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس أنه في خلال 16 يومًا فقط ارتفع عدد الإصابات بالفيروس من 18 إلى 2013 حالة مشيرة الى الوفاة العاشرة كانت لسيدة تبلغ من العمر 94 عامًا من فيينا وكانت تعاني من أمراض سابقة وفي حالة صحية سيئة بشكل عام.

واشار البيان الى استمرار عدد الإصابات في الارتفاع بشكل حاد حيث تمت إضافة 170 حالة في ست ساعات فقط منذ صباح اليوم.

من ناحية أخرى، قررت الحكومة النمساوية اغلاق مطار مدينة إنسبروك بشكل كامل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

وقال مدير المطار ماركو بيرنيتا اليوم الخميس أنه بسبب الوضع الحالي والتطور المستقبلي المحتمل كان من الضروري اغلاق المطار مع منح استثناءات بالنسبة لرحلات الإسعاف.