ميركل تجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء بولندا بخصوص كورونا

ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي أزمة فيروس كورونا المستجد، كما ناقشت معه أيضا المشاكل التي طرأت على الحدود بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت اليوم الخميس: "إن الحكومة البولندية سوف تطبق إجراءات جديدة على الحدود، وهي على ثقة من أن تكدس الحالة المرورية على الحدود بين البلدين يمكن أن تحل بهذه الإجراءات".

وأضاف زايبرت، أن كلا الجانبين تبادلا البيانات عن الإجراءات التي ستتخذها كل منهما.

وناقش الطرفان أيضا التبعات الاقتصادية للوباء.

واتفق رئيسا الحكومتين بحسب زايبرت على الأهمية الكبرى للسوق الداخلية الفعالة في البلدين.