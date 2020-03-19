وزارة الرياضة تستكمل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

تستكمل وزارة الشباب والرياضة على مدارة الساعة، الإجراءات الوقائية داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين، وقياس درجة الحرارة للأفراد والعاملين داخل الوزارة، ومرتادي الوزارة للاطمئنان على سلاماتهم.

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة المستمرة من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، مشدداً على الالتزام بالتعليمات حفاظاً على الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية العاملين.

وتقوم الوزارة بتوعية العاملين بالوزارة بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع منشورات التوعية الصحية عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي، بالإضافة إلى قيام مسئولي النظافة بالوزارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد، وتوفير الكمامات الطبية لارتدائها، وكذا توفير المطهرات اللازمة، وقيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية م من الفيروس طوال ساعات العمل اليومية.

كما اطلقت وزارة الشباب والرياضة عدة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى حملة توعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وبعض النصائح للتعامل مع الظروف الحالية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يحرص بشكل دوري على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولى الوزارة للمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولاً لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف العديد من المنافسات الكروية حول العالم أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوريات الخمس الكبرى، بجانب الدوري المحلي وكأس مصر.