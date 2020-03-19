باكستان: مساعدات طبية من الصين بقيمة 4 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا

قال وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني، حماد أظهر، اليوم الخميس، إن الصين قدّمت مساعدات بقيمة 4 ملايين دولار إلى بلاده إلى جانب أقنعة طبية وأجهزة للتنفس الصناعي.

وأشاد أظهر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، على مجهودات الحكومة الصينية قائلاً "إنها قدّمت مساعدات كبيرة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه طبي و10 أجهزة تنفس صناعي ومعدات أخرى"..مضيفا أن بكين سوف توفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بلاده حصلت على تمويلات بأكثر من 47 مليون دولار أمريكي من الصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث بدعم من بنك التنمية الآسيوي (ADB).

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان وصل إلى 384 حالة.