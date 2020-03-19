الأوقاف الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر في المنازل بدلا من الجمعة

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المواطنين والمقيمين، غدًا الجمعة، لأداء صلاة الظهر في المنازل بدلًا من إقامة صلاة الجمعة في المساجد؛ في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وقال وكيل الوزارة فريد عمادي، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية، مساء اليوم الخميس، إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية بسقوط حضور المسلمين لصلاة الجمعة في المساجد وتأدية الصلاة في المنازل؛ لوجود وباء «كورونا».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.