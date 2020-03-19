أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية، مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك" لمواجهة فيروس كورونا، حيث تهدف المبادرة إلى نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

ويشارك في المبادرة جميع أعضاء مجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة، وعدد كبير من شباب جامعة طنطا، حيث تم توزيع بروشورات، وبوسترات، على المحلات والمواطنين بمدينة طنطا للتعريف بالفيروس وأعراضه ومخاطره وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة به حرصًا على سلامة المواطنين داخل المحافظة.

وأكد المحافظ اتخاذ جميع إجراءات وتدابير وقائية قصوى من بينها منع التجمعات، وغلق مراكز الدروس الخصوصية ودور المناسبات ومحال الألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن المبادرة تأتي للتوعية بأهمية تلك التدابير، وحث المواطنين على الالتزام بها تجنبًا لمخاطر انتشار الفيروس.

وأشاد بمشاركة شباب الجامعة وحماسهم لخدمة وطنهم، موضحًا أن المبادرة انطلقت اليوم الخميس، في جميع مراكز المحافظة.