باكستان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والإصابات تقارب 300 حالة

(د ب أ)

أكدت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), في حين قفزت حالات الإصابة في البلاد إلى حوالي 300 حالة خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية.

وحالة الوفاة الأولى بالفيروس في باكستان هي لرجل (50 عاما)، من إقليم خيبر باختونخوا. وكان الرجل عاد من المملكة العربية السعودية قبل أسبوع، وفقا لما ذكره وزير الصحة بالإقليم تايمور جهاجرا.

وقال طبيب في مدينة "ماردان" حيث وقعت حالة الوفاة، إن الجهود لم تفلح في انقاذ حياة المريض، رغم وضعه على جهاز التنفس اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤولون في وقت سابق اليوم استمرار الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس، حيث سجلت البلاد 50 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد إلى 296 حالة.

وطلب رئيس الوزراء، عمران خان من الشعب الباكستاني الاستعداد لمواجهة الوباء.

وقال خان في خطاب وجهه للأمة مساء أمس الثلاثاء "أريد أن أبلغكم أن الفيروس سينتشر أكثر في البلاد".

ونصح خان بالحد من اللقاءات الاجتماعية وعدم الهرع إلى المستشفيات حال ظهور أعراض طفيفة للمرض.

وطلب رئيس الوزراء من الشعب عدم الشعور بالذعر، قائلا "معا، سنكسب تلك الحرب ضد الفيروس".

ومعظم حالات الإصابة بالفيروس في باكستان مصدرها بلدة تافتان الحدودية، حيث تم فرض حجر صحي على مئات من الباكستانيين بعد عودتهم من إيران، التي شهدت أكبر عدد من الإصابات والوفيات بعد الصين وإيطاليا.

واتخذت الحكومة الباكستانية عددا من الخطوات للسيطرة على انتشار الفيروس، وبينها إغلاق المؤسسات التعليمية وفرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان وفرض قيود على الرحلات الدولية.