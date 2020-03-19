إصابة رئيس حزب سياسي تونسي و3 من الأعضاء بفيروس كورونا

أعلن لطفي المرايحي مؤسس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع "مجموعة ضيقة" من قيادات الصف الأول من الحزب.

وأكد رئيس الحزب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس - أنه وأعضاء حزبه يخضعون للحجر الصحي وفق ما تقتضيه الشروط المعمول بها.

من جانبه، ذكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري معز عميرة، أن حالة رئيس الحزب لطفي المرايحي و3 من قيادات الحزب مستقر، مرجحا في تصريح صحفي أن العدوى قد تكون ناتجة من جراء تواصلهم مع أجنبي في الأسبوع الماضي.