الإمارات تساهم في إجلاء 80 من رعايا كوريا الجنوبية من إيران

ساهمت الإمارات في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية من إيران، من بينهم ستة أفراد يحملون الجنسية الإيرانية، وذلك ضمن جهود الإمارات الإنسانية للحد من آثار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس، إن هذه المبادرة تأتي بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللمساعدة في عودة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم في ظل ما تشهده كثير من الدول من إجراءات كتعليق لرحلات الطيران.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، قد تلقى اتصالا هاتفيا من مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في الخامس من مارس الجاري، أكد خلاله استعداد الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكوريا الجنوبية في مواجهة فيروس (كوفيد-19).

وتمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران مساء أمس على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي في كوريا الجنوبية.