هيجواين يعود إلى الأرجنتين هربا من فيرس كورونا

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غادر الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، إيطاليا، وعاد إلى الأرجنتين للجلوس بجانب عائلته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، بسبب فيروس كورونا الخطير.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن هيجواين غادر إلى الأرجنتين على متن طائرة خاصة، وخضع لفحوصات فيروس كورونا والتي جاءت سلبية.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ميراليم بيانيتش لاعب وسط اليوفي غادر إلى البوسنة، وأيضا زميله بالفريق سامي خضيرة عاد إلى ألمانيا، وذلك بعد حصولهما على أذن من إدارة السيدة العجوز.

وكان فيروس كورونا قد ضرب فريق يوفنتوس الإيطالي، بإصابة الثنائي دانييل روجاني مدافع الفريق ولاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

وتوقفت أغلب المسابقات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أصاب العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.