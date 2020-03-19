سمر سمير

قد يبدو العمل من المنزل أمرًا مغريًا، ولكنه ليس مهمة سهلة دائما على عكس العمل في المكتب؛ فعندما تبدأ العمل من المنزل، ستكون حولك الكثير من الأعمال والأمور الأخرى التي قد تعطلك، والتي تتطلب اهتمامك؛ ما يجعل من المستحيل تمامًا إكمال المهام الرسمية في المنزل.

وللنخلص من هذه المعوقات، إليك بعض النصائح التي ستساعدك على العمل من المنزل بشكل أفضل، وفقا لموقع "تايمز أوف إينديا".

1- وجود مساحة عمل خاصة في منزلك:

اختر مكانا بعيدا عن الأنشطة الكثيرة داخل المنزل، فيجب تحديد مساحة عمل في منزلك قد تكون غرفة غير مستخدمة أو زاوية مريحة.

واحذر أن تكون مساحة العمل في غرفة المعيشة حيث يوجد جهاز تليفزيون أو أي وحدات ترفيهية أخرى، لكن يجب أن تتأكد من إعطاء زاوية تشبه مكتبك وتحتوي على كل ما تستخدمه أثناء العمل من أوراق وأقلام ومصباح للإضاءة.

2- تحديد جدول زمني:

مثلما نتبع جداول زمنية ثابتة في المكتب، يجب علينا إنشاء جدول للعمل من المنزل، على أن تخطط للجدول بعناية، فيحتوي الجدول على وقت لتناول طعام الغداء أو استراحات القهوة.. إلخ.

يجب أن تتأكد من اتباع الروتين بإخلاص، فقد يكون من الصعب القيام به في البداية، ولكن سرعان ما تعتاد على ذلك واتباع الجدول الزمني ستصبح أسهل في وقت لاحق.

3- العمل في الوقت الأنسب لك:

هذه هي واحدة من أكبر مزايا العمل من المنزل، فكل شخص لديه مستويات مختلفة من الإنتاجية والوقت الذي يناسبهم لأداء أفضل، فقد يرغب البعض في العمل ليلًا بينما قد يكون يفضل آخرين النهار.

لكن العمل في المكتب قد لا يتيح لك هذه المرونة، ويكون العمل به في أوقات لا تقبل التغيير، بغض النظر عما إذا كان يناسب موظفيهم أم لا. لكن الأمر نفسه ليس كذلك عندما تعمل من المنزل، فبمجرد اكتشاف الساعات التي تكون فيها أكثر إنتاجية، صمم جدولك الزمني على ذلك.

4- الاستثمار في أحدث التقنيات:

قد يبدو أن العمل من المنزل هو أسهل ما يمكنك فعله وأكثرها فعالية من حيث التكلفة، لكنك ستحتاج إلى الاستثمار في أحدث التقنيات للحفاظ على اتصالك بالعالم ومكان عملك، فيجب أن يكون لديك جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف يدعم المهام المتعددة مثلما توجد في المكتب، واشتراك في إحدى شركات الإنترنت.

5- اصنع قائمة مهام:

عندما لا يكون لديك زملاء ومدرب يذكرك بالمواعيد النهائية الضيقة، فقد تزداد فرص الكسل، وهذه واحدة من أكبر العقبات التي يكافح معظم الناس للتغلب عليها أثناء العمل من المنزل.

فستساعدك قائمة المهام المخطط لها بحكمة على إكمال عملك وفقًا للمواعيد النهائية.