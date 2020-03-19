الرئيسان الجزائري والفرنسي يبحثان هاتفيا الأزمة في ليبيا وكورونا

قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى ليل الأربعاء/الخميس مكالمة هاتفية مطولة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت القضايا الثنائية والدولية الراهنة.

وأضافت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي اليوم، أن تبون وماكرون تبادلا "المعلومات حول الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضعية الصحية والاقتصادية في البلدين أمام انتشار وباء كورونا".

وأوضحت أنه تم التطرق أيضا الى الوضع في ليبيا والساحل الافريقي، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على المزيد من التشاور والتنسيق لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت عن أن الرئيس تبون رحب بالدعوة الجديدة للرئيس الفرنسي للقيام بزيارة فرنسا، ووعد بالقيام بها بعد تحسن الأوضاع على أن يحدد موعدها باتفاق الطرفين.