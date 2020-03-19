كيف تكف عن لمس وجهك لتجنب كورونا؟

سارة النواوي

لا يزال عدد كبير من أخصائيي الرعاية الصحية والأطباء يواصلون نصائحهم بتجنب لمس الوجه للحماية من فيروس كورونا، ولكن تطبيق النصيحة ليست بالسهلة، وخاصة أن الكثيرين اعتادوا هذه الحركة بشكل تلقائي وهو ما يجعل تفشي الفيروس أسهل ما يكون.

ولاحظت دراسة 2015 نشرت في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، أن مجموعة من طلاب الطب يلمسون وجوههم بمعدل 23 مرة في الساعة، وقالت سينثيا ويستون، الأستاذة المساعدة في كلية التمريض بجامعة تكساس إيه آند إم: "إنه نشاط نقوم به دون تفكير"، فقد تشعر بأن شعرك في عينيك، لذلك تذهب لإبعاده بعيدًا، أو تصاب بالتعب وتدلك عينيك أو تحك أنفك"، وذلك فقا لما ذكرته جامعة تكساس إيه آند إم.

وأكدت ويستون أن الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا تنتشر من خلال قطرات يتم نثرها عندما يسعل الشخص أو يعطس أو يضحك؛ حيث تقع هذه الكائنات الحية على الأسطح المحيطة بالشخص المصاب، وهو ما ينقل العدوى بسهولة للشخص التالي الذي يلمس السطح، كزر المصعد أو مقبض الباب، موضحة بأن لمس الأغشية المخاطية للوجه أو الأنف والعينين والفم هو المصدر الرئيسي لدخول الفيروس.

لذلك يوصي الأطباء الناس بغسل أيديهم كثيرًا وتجنب لمس الوجه، ولكن بالرغم من أنها طريقة بسيطة لحماية أنفسنا إلا أنه قد يكون من الصعب اتباع النصيحة؛ حيث ظهرت مسؤولة صحية في كاليفورنيا في فيديو، وهي تلامس وجهها أثناء إلقائها النصيحة في مؤتمر صحفي، ولذا يبقى السؤال، كيف نتخلص من عادة قد نفعلها دون وعي؟

وذكر بريان أندرسون، الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية وعلم العقل في جامعة تكساس، وهو خبير في ربط الأشياء بنتائج جيدة أو سيئة توثر على سلوكنا، أن المفتاح الأساسي هو فهم أن لمس الوجه لا يحدث بشكل عشوائي مؤكدا بأنك تميل إلى القيام بذلك عندما تكون في مواقف معينة، فمثلا إذا كنت تشعر بالملل أو بالتعاطف الشديد في سياق المحادثة، فقد تميل للأمام وتضع يدك في ذقنك.

والخطوة الأولى للتغلب على هذه العادة هي رفع مستوى الوعي وتحديد أنواع المواقف التي تحفز على لمس وجوههم في ظل ظروف معينة؛ مثلا: يفرك الناس أعينهم عندما يكونون متعبين، أو يضعون ذقنهم في أيديهم أثناء الاجتماعات أو المحاضرات.

وقال أندرسون إن الحل للتخلص من هذه العادة أن تتدرب بوعي لعدم فعل ذلك؛ فلا بد أن تفكر وترصد سلوكك للقيام به عن وعي منك، ويمكنك مراقبة هذه العادة بشكل أكثر نشاط للحد منها، إضافة إلى ضرورة التوصل لعادات جديدة للقيام بها عند الرغبة في لمس الوجه.

وكما يمكنك أن تفعل هذه العادة ولكن بشكل أكثر أمانًا، فمثلا إذا أردت أن تفرك عينيك يمكن أن تفعل ذلك باستخدام منديل نظيف، والتخلص منه بعد ذلك، كما يمكنك أن تريح رأسك بأصابعك بدلا من وضع ذقنك في يديك، والهدف من ذلك أن تبعد يديك عن الغشاء المخاطي الناقل للفيروس.

وأوضح أندرسون في دراسته أنه يمكنك اعتياد العادات الجديدة من خلال التدرب عليها لمئات المرات وجعلها مشابهة لعاداتك القديمة حتى يتمكنوا من تلبية نفس الدافع الأساسي.

ولتصبح هذه العادة الجديدة تلقائية قد تستغرق عدة أسابيع، ويمكنها أن تغدو أقوى وأكثر رسوخًا كلما زاد تفاعل الناس معها، بالتأكيد لن تصبح تلقائية تماما كعادتك القديمة التي مارستها لآلاف المرات، ولذلك ينصح بكثرة ممارستها للشعور بالرغبة في ممارستها بمرور الوقت.