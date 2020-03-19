وينترشال الألمانية: زيادة العمل عن بعد وخطط طوارئ لمواجهة كورونا

اتخذت شركة وينترشال الألمانية، إحدى شركات البترول العاملة في مصر، إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها زيادة نسبة العمل عن بعد، ووضع خطط للطوارئ من أجل الحفاظ على سير العمل في جميع أقسام المؤسسة، بحسب ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة الشركة.



ولفت ميهرن في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ بداية العام الحالي، مستويات عالية من عدم اليقين، بالإضافة إلي انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن «الأسواق العالمية بدأت مؤخرا انهياراً مفاجئاً في أسعار النفط، وهو الهبوط الأكثر حدة منذ 30 عاماً».

ويشير الرئيس التنفيذي، إلي أن محفظة أعمال الشركة تنقسم إلي 70% من الغاز الطبيعي، و30% من النفط الخام، مضيفا أن الشركة تعمل في أربع مناطق تشمل شمال أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وارتفعت إنتاج الشركة خلال العام الماضي، بنسبة 9%، ليصل متوسط إنتاج الشركة اليومي إلي 642 ألف برميل، مقابل 589 ألف برميل خلال 2018.

وتمتلك الشركة احتياطات مؤكدة ومحتملة تبلغ 3.8 مليار برميل من النفط المكافئ، تكفي لمدة 17 عاما من الإنتاج، وفقا لـ«ميهرن»، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى تسجيل أرقام إنتاج قياسية جديدة كل عام، مضيفا أن 2019 شهد وصول متوسط تكاليف الإنتاج إلى 4.30 دولار لكل برميل من النفط المكافئ.

وحققت الشركة إيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والديون ونفقات التنقيب، بلغت 2.83 مليار يورو في 2019، فيما تعتزم طرح اكتتاب عام خلال فترة الصيف المقبل، وفقا لـ«ميهرن»، مشيرا إلي أن الاكتتاب العام سيعتمد على ظروف أسواق المال العالمية.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إنتاجها اليومي خلال العام الحالي ما بين 600 ألف و530 ألف برميل من النفط المكافئ لعام 2020، باستثناء أحجام الإنتاج في ليبيا.