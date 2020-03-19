محافظ أسوان يوجه بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهي والمولات التجارية



وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة وذلك ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.



ويسري هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجاري، فيما لا يسري القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدا توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ، مع استقرار الأسعار بشكل ثابت.



الجدير بالذكر أن محافظ أسوان أصدر قرارًا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية، علاوة على دور السينما والمسارح والملاهي، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.