قال رجائي عطية، الفائز بمنصب نقيب المحامين، إنه لا بد من بحث حالة أعضاء النقابة، وتقديم أدلة عن ممارستهم للمحاماة، وعرضها على لجنة محايدة مشكلة حتى يتم إبقاء عضوياتهم، مضيفًا: «أنا مع تنقية جداول النقابة لتطهير العضوية من غير المشتغلين بمهنة المحاماه، بالقانون مش بالعافية والعضلات».

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأربعاء، أنه سيعمل على حل مشاكل من حصلوا على أحكام قضائية «واجبة النفاذ»، مشيرًا إلى أن ذلك لا بد أن يكون دون التضحية بحق النقابة في ألا يستمر بها غير الممارس.



وأوضح أن معيار تنقية الجداول هي ممارسة مهنة المحاماة كـ« حضور قضايا والمشورات وكتابة العقود وغيرها»، مستطردًا: «أنا مستلم تركة ثقيلة نتيجة ممارسات غير منظبطة داخلتها أغراض».

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحاميين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، صباح أمس الأربعاء، قد أعلنت فوز الفقية والمحامي رجائي عطية، بمقعد النقيب العام للمحامين بعد حصوله على 35 ألفا و656 صوتا، مقابل 26 ألفا و5 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور.

https://youtu.be/dNhVNM6HLwE