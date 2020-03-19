مودي يدعو إلى حظر تجوال يوم الأحد في الهند لمحاربة فيروس كورونا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى فرض حظر تجوال على مدار يوم الأحد المقبل، حتى على الرغم من إعلان ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان عن إجراءات تصعيدية لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي إجراء جديد، أعلن عنه اليوم الخميس، لن يتم السماح بهبوط أي رحلات دولية إلى الهند لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد.

كما دعت الحكومة معظم الموظفين للعمل من المنزل، وقالت إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات وفوق 65 سنة يجب أن يمكثوا بالمنزل.

وفي خطاب للأمة، أعلن مودي حظرا عاما يوم الأحد المقبل، قائلا إنه يتعين على كل المواطنين البقاء في المنزل بدءا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

وقال مودي إنه "بموجب هذا الحظر العام، يجب ألا يترك أحد منزله، كما لا يجب التجمع في الأحياء، ومن يتعين عليه الخروج هم أولئك الذين يعملون في خدمات ضرورية".

وشدد على أنه يتعين على كل الهنود الالتزام بهذا الحظر، قائلا إنه سيكون رمزا للعزيمة تنفيذ مثل هذا الواجب من أجل المصلحة الوطنية، كما أنه سيسهم في غرس انضباط جديد للتباعد الاجتماعي للأسابيع القليلة المقبلة.

وهناك مخاوف من أن عدد الإصابات في الهند، وهي بلد يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار شخص، ربما يكون أعلى مما هو معلن، حيث تجري الحكومة حتى الآن اختبارات محدودة.

وتم تسجيل 18 حالة جديدة في أجزاء مختلفة من البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 173 حالة، وفقا لوزارة الصحة الفيدرالية. وتوفي 4 أشخاص بفيروس كوفيد 19 منذ أن تم البدء في تسجيل حالات الإصابة.