السودان: وزير النقل يعرض على رئيس الوزراء المشاريع المشتركة مع مصر

استعرض رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع وزير النقل السوداني المهندس ميرغني موسى، نتائج اجتماعات الأخير خلال الزيارة التي رافق فيها حمدوك، إلى مصر، حيث قدم شرحا حول ما تم الاتفاق عليه من مشاريع ثنائية تتعلق بتطوير قطاع النقل بالسودان.

وأكد حمدوك، لدى لقائه اليوم الخميس، المهندس ميرغني موسى، لدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة بالبلاد، واستمع إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل، مؤكدا حرصه على تذليل كل العقبات التي تواجهه.

وقدم وزير النقل عرضا لرئيس مجلس لمختلف التعقيدات التي تواجه قطاع النقل عبر ميناء بورتسوان، والسكة الحديد، والاحتياجات اللازمة لحل هذه الإشكالات لتسهيل انسياب الصادرات والواردات.