الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جزر القمر المتحدة لتعزيز جهود مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات تقل 7.7 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية جزر القمر المتحدة، لدعم جهود 7700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية جزر القمر المتحدة سعيد محمد سعيد المقبالي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن العلاقات الثنائية شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، بدعم من قيادتي البلدين، ويأتي ذلك استنادا إلى أسس من التفاهم والتنسيق المشترك، وفي إطار المزيد من التعاون لتجاوز التحديات القائمة، والاستفادة من الفرص المستقبلية وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن جمهورية جزر القمر المتحدة تعد من أولى الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمكافحة كوفيد-19، فخلال شهر مايو الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 5 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية، استفاد منها نحو 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعم جهودهم في مواجهة (كوفيد- 19).