 مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي - بوابة الشروق
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مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 11:56 م

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لاستفزازات باستخدام مواد سامة بشمال شرقي محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "حسب المعلومات المتوفرة، يخطط المسلحون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين".

ورصد المركز الروسي عملية قصف بالهاون في محافظة الرقة من الأراضي تحت سيطرة القوات التركية.

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الجماعات المسلحة في سوريا إلى التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية في سوريا.

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