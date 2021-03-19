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وزير الدفاع الأمريكي يغادر كوريا الجنوية بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام

وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستين
وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 12:06 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 12:06 م

غادر وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستين، كوريا الجنوبية، بعد زيارة استمرت 3 أيام عقد فيها مجموعة من الاجتماعات المتعلقة بقضايا التحالف وكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة - فقد وصل أوستين إلى البلاد أول أمس الأربعاء قادما من اليابان في جزء من أول جولة آسيوية له منذ توليه منصبه في يناير كأول وزير دفاع في إدارة الرئيس جو بايدن، حيث كتب أوستين على صفحته الرسمية على "تويتر" آخر وجوه سأراها في هذه الزيارة إلى كوريا الجنوبية هي وجوه أفراد خدمة قاعدة أوسان، وتقع القاعدة الجوية على بعد 70 كم جنوب العاصمة سول.

وعقد أوستين في وقت سابق اجتماعا وزاريا فرديا مع نظيره الكوري سو ووك، حيث شدد على التحالف الثنائي والموقف المشترك القوي لمجابهة "التحديات غير المسبوقة" التي تمثلها كوريا الشمالية والصين، كما أن الجانبين ناقشا الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، ونقل حق السيطرة على العمليات في زمن الحرب والتعاون الأمني الثلاثي بانضمام اليابان.

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