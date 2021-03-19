ديوان المظالم بالاتحاد الأوروبي ينتقد المفوضية الأوروبية لعدم تقييمها اتفاقية ميركوسور

قال أمين ديوان المظالم الأوروبي إميلي أورايلي اليوم الجمعة إنه كان يتوجب على المفوضية الأوروبية تقييم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركسور الاقتصادي في أمريكا الجنوبية، فيما يتعلق بقضايا الاستدامة قبل إبرامها.



ومن شأن هذه الاتفاقية المثيرة للجدل تعزيز التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركسور: الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي.



وتعرضت الاتفاقية لانتقادات بسبب إغفالها قضية حماية المناخ، حيث أظهرت نسخة مسربة منها أواخر العام الماضي أن المعاهدة لم تتضمن بنودًا تتعلق بفرض عقوبات بشأن هذه القضية.



وقام أمين ديوان المظالم التابع للاتحاد الأوروبي والذي يحقق في الشكاوى المتعلقة بهيئات التكتل، بتدقيق الاتفاقية بعد شكوى من خمس منظمات مجتمع مدني زعمت أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) لم تجر تقييمًا للتأثير الذي يمكن أن تحدثه الاتفاقية على حقوق الإنسان والبيئة.



ووجد أورايلي "أن مسؤولية المفوضية هي ضمان الانتهاء من التقييم في الوقت المناسب، وأن فشلها في القيام بذلك كان سوء إدارة"، وفقًا للبيان الصحفي.



ولم يتم إحراز أي تقدم في الاتفاقية منذ التوصل إليها في حزيران/يونيو 2019.



ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول ميركسور إلى تأسيس أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر هذه الاتفاقية، التي لم تصدق عليها جميع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي بعد.