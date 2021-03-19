أسعار البترول تهبط 8% وسط مخاوف من تزايد إصابات كورونا عالمياً

سجلت أسعار النفط أكبر نسبة تراجع منذ بداية هذا العام، حيث وصلت إلى نحو 8%، وسط مخاوف من تزايد إصابات كورونا عالميًا، إلى جانب تعليق عدد من الدول استخدام أحد اللقاحات الرئيسية للفيروس.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 7.69% إلى 62.77 دولارًا للبرميل، وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 7.79% إلى 59.57 دولارًا للبرميل.

وهبطت أسعار النفط صباحا، بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة متواصلة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وهبط خام برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 67.63 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بعد أن هبط 0.6% أمس الأربعاء. وتراجع الخام الأميركي 32 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس. وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأميركي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل. وزادت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين المحللين لانخفاض.