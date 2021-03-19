مجموعة أممية في ليبيا تشيد بالتقدم في تحقيق التسوية الشاملة وتنفيذ خارطة الطريق

أشادت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اليوم الخميس، بالتقدم الذي أحرزه حتى الآن الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ودفع العملية السياسية إلى الأمام .

ورحب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الخميس، بالتصويت الهام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق وكذا تأدية أعضاء المجلس الرئاسي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس.

كما رحب البيان بالانتقال السلمي للسلطة من الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأشاد البيان بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر 2021 وأكد على الدور الهام للمفوضية في إجراء واستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقبلة، ودعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها وبشكل حر ونزيه وذي مصداقية.

كما أشاد البيان بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة على استعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها مشددين في هذا السياق على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية وتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.