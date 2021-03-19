 الجامعة العربية تدين هجوم الحوثيين على منشأة نفطية بالرياض بطائرات مسيرة - بوابة الشروق
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الجامعة العربية تدين هجوم الحوثيين على منشأة نفطية بالرياض بطائرات مسيرة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:00 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:00 م

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، واستهدف منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو بالرياض.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية -في بيان مساء اليوم- أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة التي تعد ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد المصدر على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.

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