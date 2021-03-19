خبيرة بمجال حقوق الإنسان: العنصرية ضد السود مشكلة غير معترف بها في أوروبا

دعت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش إلى مزيد من الالتزام من جانب الدول الأعضاء السبع والأربعين بمجلس أوروبا في مواجهة العنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء.



وقالت لدى نشر تقرير عن المسألة اليوم الجمعة إن "العنصرية والتمييز العنصري ضد أناس متحدرين من أصول أفريقية لا يزالان مشكلة واسعة الانتشار، ومع ذلك غير معترف بها في أوروبا. لقد حان الوقت للاعتراف بها، واتخاذ إجراءات لمحاربة الخوف من الأفارقة /أفروفوبيا/ بشكل أكثر فعالية".



وذكرت أن معالجة إرث الاستعمار وتجارة العبيد أمر مهم، مضيفة أن هناك حاجة للتغلب على مقاومة الاعتراف بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات".



وينظر مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورج بفرنسا، في حماية حقوق الإنسان بدوله السبع والأربعين.



والمجلس ليس جهازا تابعا للاتحاد الأوروبي.